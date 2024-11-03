Сергей Веселовский: В нашем полуприватном чате (откуда, кстати, какой-то пидарас тиснул мой ответ чатланину, а пидарасы из...

В нашем полуприватном чате (откуда, кстати, какой-то пидарас тиснул мой ответ чатланину, а пидарасы из регнума смастерили "новость", начинавшуюся ни много ни мало: "Веселовский в своём телеграм-канале сообщил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии