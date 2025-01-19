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«Это была наша земля» – население Львова считает, что поляки сами виноваты в Волынской резне

«Это была наша земля» – население Львова считает, что поляки сами виноваты в Волынской резне

Политнавигатор Жертвы Волынской резни якобы заслужили свою страшную смерть, и вообще поляки ничем не лучше русских.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Если даже Львов  входил в &quot;Черту оседлости&quot;, это вовсе не означало, что народонаселение этой &quot;черты&quot; было исконно местным. Это население в 14 веке было завезено польским королем Сигизмундом из Испании, откуда это население изгоняли за пакостное поведение. ПОДГАДИЛ СИГИЗМУНД  и пшекам, и русским.. Так что, это ныне львовское народонаселение пусть валит, откуда прибыло!! К чертям собачьим!!
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15 час.
АндрейБорков
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11 час.

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