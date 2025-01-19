«Это была наша земля» – население Львова считает, что поляки сами виноваты в Волынской резне

лл

лина любимцева

Если даже Львов входил в "Черту оседлости", это вовсе не означало, что народонаселение этой "черты" было исконно местным. Это население в 14 веке было завезено польским королем Сигизмундом из Испании, откуда это население изгоняли за пакостное поведение. ПОДГАДИЛ СИГИЗМУНД и пшекам, и русским.. Так что, это ныне львовское народонаселение пусть валит, откуда прибыло!! К чертям собачьим!!