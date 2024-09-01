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Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Кирилл Стрельников Западные источники, близкие к ситуации в Киеве, наконец определились, какова же была на самом деле цель террористической атаки ВСУ на Курскую область.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Если бы сопли не жевали, войну давно бы закончили.Сплошной договорняк, а погибает наше население, ребята молодые, лучшие, и мирные, в том числе и дети.А русское население заменяют кишлачники.Везде предатели!!!
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21 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Татьяна ! Как же Вы правы! И весь народ РФ с Вами солидарен! А властям позор! Господь всем воздаст по их делам!!!
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21 час.
Анастасия Гончарова
ушами прохлопали  Курскую область теперь вот плоды пожинают, только наши парни при этом гибнут за каких то ненасытных тварей ! Надо было у себя сначала порядок идеальный навести ,а уж потом бритов,пиндосов и нато давить..деньги кровавые всем разум замутили что там что у нас ...чтоб вы подавились ими и вечность всю гореть вам в аду! 😡
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20 час.

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