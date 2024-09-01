Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию

Если бы сопли не жевали, войну давно бы закончили.Сплошной договорняк, а погибает наше население, ребята молодые, лучшие, и мирные, в том числе и дети.А русское население заменяют кишлачники.Везде предатели!!!

Татьяна ! Как же Вы правы! И весь народ РФ с Вами солидарен! А властям позор! Господь всем воздаст по их делам!!!

Анастасия Гончарова

ушами прохлопали Курскую область теперь вот плоды пожинают, только наши парни при этом гибнут за каких то ненасытных тварей ! Надо было у себя сначала порядок идеальный навести ,а уж потом бритов,пиндосов и нато давить..деньги кровавые всем разум замутили что там что у нас ...чтоб вы подавились ими и вечность всю гореть вам в аду! 😡