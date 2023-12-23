Соглашение о стабилизации цен на яйца заключили в Новосибирской области

В региональном Минсельхозе приняли меры по решению вопроса. Как сообщает сайт министерства, на территории Новосибирской области производство яиц сосредоточено в пяти районах: Искитимском, Новосибирском, Коченевском, Черепановском и Каргатском.
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