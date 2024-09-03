Первый российский высокоскоростной поезд, который запустят на ВСМ между Москвой и Петербургом, планируется оснастить цифровой системой управления и автопилотом.
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Первый российский высокоскоростной поезд, который запустят на ВСМ между Москвой и Петербургом, планируется оснастить цифровой системой управления и автопилотом.