DM: в Британии хотят вернуть обязательную воинскую обязанность

Бывший глава службы внешнеполитической разведки Великобритании МИ-6 сэр Алекс Янгер допустил, что на фоне новых международных угроз королевству, возможно, придется вернуть воинскую обязанность в той или иной форме.
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