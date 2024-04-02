Наши олимпийские игры Пост от одного из флотских командиров-надводников: Сегодня слушал очередные рыдания о наших спортсменах – мол, как им будет тяжело без Олимпийских игр, они к этому всю жизнь готовились, мечтали… Да мало ли кто к чему всю жизнь готовился? Я, например, всю жизнь готовился и мечтал выйти в торпедную атаку по американской подводной лодке, засыпать её реактивными глубинными бомбами, увидеть, как силою взрывов выбрасываются в воздух сотни тонн воды, как на поверхность моря всплывают обломки, бумаги, одежда, расплываются масляные пятна – всё, нет её больше! Мне это тоже по ночам снится до сих пор! А чем я хуже этих спортсменов? Тогда давайте и нам, командирам кораблей, раз в 4 года возможность стрельнуть по американской, ну, хрен с ним, – по английской подводной лодке! Причём мы-то – командиры, уж точно делали бы это не анонимно, а под Андреевским флагом! А что уж говорить об офицерах РВСН, которые всю жизнь ждут возможности нажать на заветную кнопочку? Материал: https://t.
Русским по-прежнему не рады в Париже. Какие Олимпийские игры?
Комментарии
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Ринат Ахметуллин
Отлично написали!!!
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18 час.
Марина Сковроньска
По-моему уже давно пора создать альтернативные Олимпийским играм Справедливые игры, без политики и прочей фигни. Чтобы там присутствовал чистый, традиционный спорт, я думаю что постепенно большинство государств отдаст предпочтение ему. Ну а американцы с французами пусть соревнуются между собой, да, еще и украинцев пусть позовут!
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15 час.
ао
антонина онищенко
Под белым флагом сдаются в плен, а эти еще хотят сделать это за деньги народа.Лучше потратить все эти не малые средства на лечение детей,а смс пусть попробуют собрать себе сами на поездку если готовы так унижаться,ни совести ни чести.
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22 мин.
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