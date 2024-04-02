Русским по-прежнему не рады в Париже. Какие Олимпийские игры?

Наши олимпийские игры Пост от одного из флотских командиров-надводников: Сегодня слушал очередные рыдания о наших спортсменах – мол, как им будет тяжело без Олимпийских игр, они к этому всю жизнь готовились, мечтали… Да мало ли кто к чему всю жизнь готовился? Я, например, всю жизнь готовился и мечтал выйти в торпедную атаку по американской подводной лодке, засыпать её реактивными глубинными бомбами, увидеть, как силою взрывов выбрасываются в воздух сотни тонн воды, как на поверхность моря всплывают обломки, бумаги, одежда, расплываются масляные пятна – всё, нет её больше! Мне это тоже по ночам снится до сих пор! А чем я хуже этих спортсменов? Тогда давайте и нам, командирам кораблей, раз в 4 года возможность стрельнуть по американской, ну, хрен с ним, – по английской подводной лодке! Причём мы-то – командиры, уж точно делали бы это не анонимно, а под Андреевским флагом! А что уж говорить об офицерах РВСН, которые всю жизнь ждут возможности нажать на заветную кнопочку? Материал: https://t.