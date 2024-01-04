В разведке Южной Кореи допустили, что дочь Ким Чен Ына готовят как преемницу

ТАСС/EPA/PYONGYANG PRESS CORPS Дочь лидера КНДР ким Чен Ына могут готовить в качестве его наследницы, сообщил кандидат на пост директора Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Чо Тхэ Ён "Основываясь на анализе ее публичных появлений и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях, Ким Чжу Э представляется наиболее вероятным наследником", - говорится в его письменном ответе в рамках парламентских слушаний, который процитировали в агентстве Yonhap.