Егор Крид опроверг слухи о романе с Алиной Загитовой

Российский рэпер Егор Крид опроверг слухи о романе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. На последней церемонии награждения журнала Voice Shopping артист заявил, что девушки, которые не входили в его окружение, всегда автоматически считались его любовницами.
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