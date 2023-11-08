БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Валерий Каулин
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Создатель вездехода «Шерп» представил тактический пикап для ВС РФ

Создатель вездехода «Шерп» представил тактический пикап для ВС РФ

Алексей Маратович Гарагашьян – современный изобретатель-самоучка, который известен многим благодаря разработке полноприводного двухколесного вездехода «Белый», вездехода «Шерп», а также легкого горного мотоцикла «Барс», в ходе форума «Армия-2023» представил свое очередное детище.

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