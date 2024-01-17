Скворцы и арлекины появятся в Нарымском сквере Новосибирска

Новосибирцев приглашают принять участие в онлайн-опросе о благоустройстве Нарымского сквера.Авторы дизайн-проекта благоустройства Нарымского сквера В Новосибирке представили его на общественное обсуждение местным жителям.
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