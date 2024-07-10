Россиянам рассказали, какие праздники отмечают 10 июля

Сегодня, 10 июля, в России отмечают несколько знаменательных событий. Во-первых, это День победы русской армии над шведами в Полтавской битве, которая стала поворотным моментом в Великой Северной войне 1709 года.
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