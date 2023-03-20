Гороскоп с 20 по 26 марта: вокруг Козерогов вьются сплетни, а у Овнов новые связи

Эта неделя с 20 по 26 марта 2023 года будет щедрой на приятные и интересные события: поездки за город в компании друзей или коллег, а также новые, перспективные знакомства, получение приятных сюрпризов.
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