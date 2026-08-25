🇷🇺🔥🇺🇦 Нанесены удары по промышленным объектам врага в Запорожье ▪️Местная облвоенадминистрация подтверждает прилёты.
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🇷🇺🔥🇺🇦 Нанесены удары по промышленным объектам врага в Запорожье ▪️Местная облвоенадминистрация подтверждает прилёты.
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