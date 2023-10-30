Буккроссинг, букинистика и библиотеки: куда пристроить советские книги в Нижнем Новгороде

Куда деть старые книги — ответ на этот вопрос ищут тысячи нижегородцев. Накопившиеся с советских времен коллекции пытаются пристроить через онлайн-площадки, букинистические магазины, полки буккроссинга и библиотеки.
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