Что творится на фронте? Новости СВО от 23 февраля 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1095-й день спецоперации России на Украине

23 февраля 2025 года российские войска продолжили наступление на ключевых направлениях СВО, добившись успехов в Курской и Сумской областях, освободив Фанасеевку и Черкасскую Конопельку, а также закрепившись в северной части Журавки и Лебедевки.
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