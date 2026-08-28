Италия оштрафовала немецкое спасательное судно

Власти наложили штраф в размере 7,5 тыс. евро и подвергли 45-дневному административному задержанию судно Sea-Watch 5, принадлежащее одноимённой немецкой неправительственной организации и ходящее под флагом ФРГ.
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