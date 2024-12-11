Спецпредставитель ОБСЕ на Украине займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО

Назначенный группой стран спецпредставитель председательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине — чешский дипломат Петр Мареш — займется подготовкой Киева к вступлению в ЕС и НАТО.
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