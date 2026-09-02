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Царьград

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Посольство России содействовало возвращению Марии Ц. из Таиланда

Посольство России содействовало возвращению Марии Ц. из Таиланда

Жительница России Мария Ц. вернулась на Родину из Таиланда после того, как сбежала из Мьянмы. Консульский отдел в Бангкоке помог организовать её возвращение.

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