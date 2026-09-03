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Тульские новости

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Клиенты ВТБ удвоили переводы за рубеж до 233 млрд рублей

Клиенты ВТБ удвоили переводы за рубеж до 233 млрд рублей

Переводы за рубеж от клиентов ВТБ выросли в 4,5 раза, до 18 млн операций, а объем увеличился вдвое, до 233 млрд рублей.

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