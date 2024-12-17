На ближайшем заседании Совета директоров ЦБ ключевая ставка может быть повышена сразу до 25 процентов

В последние месяцы в России наблюдается нарастающее противостояние между промышленниками и финансовым блоком, что в значительной степени связано с экономической политикой, проводимой Центральным банком и Министерством финансов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии