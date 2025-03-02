Представлен концепт ноутбука-раскладушки Lenovo ThinkBook Codename Flip AI PC с двухстворча...

Представлен концепт ноутбука-раскладушки Lenovo ThinkBook Codename Flip AI PC с двухстворчатым дисплеемКомпания Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook Codename Flip AI PC Proof of Concept в качестве иллюстрации концепции бизнес-ПК с ИИ, которая, по словам производителя, представляет собой следующую ступень эволюции адаптивных форм-факторов.