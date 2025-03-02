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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен концепт ноутбука-раскладушки Lenovo ThinkBook Codename Flip AI PC с двухстворча...

Представлен концепт ноутбука-раскладушки Lenovo ThinkBook Codename Flip AI PC с двухстворча...

Представлен концепт ноутбука-раскладушки Lenovo ThinkBook Codename Flip AI PC с двухстворчатым дисплеемКомпания Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook Codename Flip AI PC Proof of Concept в качестве иллюстрации концепции бизнес-ПК с ИИ, которая, по словам производителя, представляет собой следующую ступень эволюции адаптивных форм-факторов.

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