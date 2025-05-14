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Татарстанда метеорологик җәй инде бу атнада җомга көнне үк башланырга мөмкин

Татарстанда метеорологик җәй инде бу атнада җомга көнне үк башланырга мөмкин

Бу җомгада, 16 майда, Татарстанда метеорологик җәй башланырга мөмкин. Бу хакта КФУның Экология, биотехнологияләр һәм табигатьне файдалану институтының метеорология, климатология һәм атмосфера экологиясе кафедрасы профессоры Юрий Переведенцев сөйләде дип хәбәр итә уку йортының матбугат хезмәте.

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