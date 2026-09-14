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Спорт Уик-Энд

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«Кто вспомнит, как играл ЦСКА, если клуб станет чемпионом?» -Дмитрий Кузнецов

«Кто вспомнит, как играл ЦСКА, если клуб станет чемпионом?» -Дмитрий Кузнецов

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал ничью в игре восьмого тура РПЛ между московской и казанской командами.

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