13 туш сайги и 328 рогов изъяли у группы браконьеров в Карагандинской области

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Карагандинской области совместно с КНБ Карагандинской области, при координации прокуратуры Карагандинской области, задержали группу браконьеров, сообщает Polisia.
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