Отчуждение Донбасса: Хотите, чтобы взяли Авдеевку? А заслужили? — Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский поднял болезненную тему, как теперь живет «больной безразличием и отчуждением» Донбасс: в Донецке «столько машин на дорогах», в то время как «на передовой не хватает людей».
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