Джейк Пол подарил Дастину Порье цепочку за 100 тысяч долларов с нокаутированным Конором

Боксер и блогер Джейк Пол сообщил, что подарил свою ювелирную цепочку стоимостью 100 тысяч долларов, на которой изображен нокаутированный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор легковесу промоушена Дастину Порье.