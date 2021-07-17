Джейк Пол подарил Дастину Порье цепочку за 100 тысяч долларов с нокаутированным Конором

Боксер и блогер Джейк Пол сообщил, что подарил свою ювелирную цепочку стоимостью 100 тысяч долларов, на которой изображен нокаутированный экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор легковесу промоушена Дастину Порье.
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