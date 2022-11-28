Царьград

5 157 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Viktor Loringel
    Этот ватиканский на стороне СатаныЗахарова назвала ...
  • Сергей Анисимов
    Так и для того что бы их и на полет Искандера не подпускать К РОССИИ есть древний завет еще от Ивана Грозного-Москва ...Бежавшим из Росси...
  • Одиссей Одиссеев
    Давно замечено, просветление в уму у всевозможных советников, наступает только после их увольнения, когда их уже никт..."Война скоро зако...

Полковник из Австрии приговорил Украину к тотальному блэкауту: Осталось несколько недель

Полковник из Австрии приговорил Украину к тотальному блэкауту: Осталось несколько недель

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер считает, что всего через несколько недель Украина может полностью погрузиться во тьму, поскольку после русских ударов возмездия не будет работать критически важная инфраструктура.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх