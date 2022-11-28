Полковник из Австрии приговорил Украину к тотальному блэкауту: Осталось несколько недель

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер считает, что всего через несколько недель Украина может полностью погрузиться во тьму, поскольку после русских ударов возмездия не будет работать критически важная инфраструктура.
Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер считает, что всего через несколько недель Украина может полностью погрузиться во тьму, поскольку после русских ударов возмездия не будет работать критически важная инфраструктура.
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