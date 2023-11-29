«Я извиняюсь», — отмалчивающийся о политике Ургант высмеял волнующую тему

Иван Ургант долго ничего не говорил о той ситуации, в которую попал, хотя, нет никакого секрета в том, что сейчас ему приходится гораздо тяжелее, чем, например, 2 года назад, когда у звезды было хорошее положение в обществе, много проектов и, самое главное, любимое шоу — статусная программа «Вечерний Ургант», которую спешили посетить все самые громки звезды мира.