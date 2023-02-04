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В Китае ответили на решение Энтони Блинкена отложить визит в Пекин

В Китае ответили на решение Энтони Блинкена отложить визит в Пекин

Китай не приемлет необоснованной шумихи и спекуляций на тему ситуации с аэростатом. Об этом заявил лен Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И в беседе с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

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