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Закон и Порядок

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Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

  Мир ждёт битва «гостей из будущего» — наша Алиса Селезнёва против их Терминатора Организация Объединенных Наций и ее нынешний генсек Антониу Гутерриш в последнее время все чаще оказываются в центре политических скандалов.

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Комментарии
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Галина Чужая
Пока США не свалим  никаких реформ не будет. Ведь практически право &quot;вето&quot;, которым обладаем мы и Китай, иногда помогает остановить  США от  его хотелок.
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15 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если ООН собираются остаться на плаву и взаимодействовать с ШОС и БРИКС и  МУС нашего толка то должны и даже обязаны соблюдать законно на паритетных началах. А все решения нынешнего МУС считать не правомочными . На сегодня такой организации не существует , поскольку её никто кроме стран НАТО в мире не признаёт и поэтому её решения не признаны и выполняться не будут . А Гутерриш сын Гутеерры может присутствовать как вольный стрелок любой из организаций , у нас вход свободный . Пришёл -вышел может и по сопатке получить , если чё.
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14 час.
Надежда
Ну, фсё, антоха, не бывать тебе на вкрайини!))😏
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7 час.

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