Украина покончила с ООН: Генсек Гутерриш внесен в «расстрельный список» Киева

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Если ООН собираются остаться на плаву и взаимодействовать с ШОС и БРИКС и МУС нашего толка то должны и даже обязаны соблюдать законно на паритетных началах. А все решения нынешнего МУС считать не правомочными . На сегодня такой организации не существует , поскольку её никто кроме стран НАТО в мире не признаёт и поэтому её решения не признаны и выполняться не будут . А Гутерриш сын Гутеерры может присутствовать как вольный стрелок любой из организаций , у нас вход свободный . Пришёл -вышел может и по сопатке получить , если чё.