Депутат Говырин перечислил изменения в законодательстве с 1 апреля

Депутат Госдумы от Владимирской и Ивановской областей, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в комментарии RT сообщил об изменениях в законодательстве РФ, которые с 1 апреля изменят жизнь многих россиян.