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Сотрудники уголовного розыска в Тюменской области задержан подозреваемый в незаконной рубке леса на 1 млн рублей

В Тюменской области в полицию поступило сообщение от сотрудника Нижнетавдинского участкового лесничества, который во время планового обхода территории в лесном массиве вблизи села Нижняя Тавда обнаружил факт незаконной рубки лесных насаждений.

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