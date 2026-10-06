Песков: у Путина в день рождения ожидается серия международных звонков

Российский лидер Владимир Путин в свой день рождения планирует провести серию международных телефонных разговоров.
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