Трамп: TikTok снова доступен в США

Социальная сеть TikTok "вернулась в США". Об этом заявил избранный президент Штатов Дональд Трамп в ходе встречи со сторонниками на сцене Capital One Arena в центре Вашингтона, трансляцию которой ведет телеканал NBC News.
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