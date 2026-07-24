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Сайт города Караганды

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В Караганде после инцидента у супермаркета в полицию доставили 16 человек

В Караганде после инцидента у супермаркета в полицию доставили 16 человек

В Караганде полиция проводит проверку после инцидента у одного из городских супермаркетов. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 22 июля поступило сообщение о возможном конфликте между группой молодых людей, передает inKaragandy.

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