В Караганде после инцидента у супермаркета в полицию доставили 16 человек

В Караганде полиция проводит проверку после инцидента у одного из городских супермаркетов. Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, 22 июля поступило сообщение о возможном конфликте между группой молодых людей, передает inKaragandy.
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