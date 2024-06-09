Офис ФАО по РФ: угроза массового голода в секторе Газа сохраняется

В секторе Газа сохраняется угроза массового голода. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).