В АГУ прошел юбилейный концерт к 95-летнему юбилею Хутыза Азмета Консаовича

Концертное объединение Республики Адыгея с глубоким уважением приняло участие в торжественном мероприятии, посвященном знаменательному 95-летнему юбилею Хутыза Азмета Консаовича, руководителя организации ветеранов внутренних дел и полковника милиции МВД.
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