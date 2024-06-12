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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле представили первый трамвай местной сборки

В Барнауле представили первый трамвай местной сборки

"Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии Первый барнаульский трамвай "Гранит" представили сегодня на площади Свободы.

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