В Барнауле представили первый трамвай местной сборки

"Гранит" установили на площади Свободы, чтобы все желающие смогли с ним ознакомиться Первый барнаульский трамвай "Гранит" / Фото: пресс-центр мэрии Первый барнаульский трамвай "Гранит" представили сегодня на площади Свободы.