Знаки Зодиака, которым не стоить брать КРЕДИТЫ

Для некоторых людей, взять кредит, тоже самое, что одеть кандалы, кинуть якорь. Многим, это решение даётся с трудом, после взятие этой ответственности, они не спят по ночам, боятся потратить лишнюю копейку и экономят абсолютно на всём.