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МОСИНФОРМ

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Московская дзюдоистка завоевала медаль чемпионата мира в Баку

Московская дзюдоистка завоевала медаль чемпионата мира в Баку

Элис Старцева, воспитанница московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва (МКСШОР) «Восток», стала обладательницей серебряной медали мирового первенства в Баку.

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