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Аргументы и Факты

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Агроном Терентьев рассказал, какая ошибка с побелкой может погубить деревья

Агроном Терентьев рассказал, какая ошибка с побелкой может погубить деревья

Многие садоводы из года в год совершают одну и ту же ошибку — откладывают побелку стволов до весны, искренне веря, что ее главная задача — придать саду опрятный вид.

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