Она о реальности, с которой сталкиваются фермеры, производители и экспортёры. Российские ограничения на поставки армянских товаров уже затронули важные категории продукции — от овощей и фруктов до цветов, минеральной воды и других товаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Армения и НАТО: ч...
- Партнёрство с НАТ...
- Безопасность нель...
Фермеры уже под давлением, планировать поставки всё сложнее, а новые рынки открываются медленно. Внутреннее потребление и переработка пока не компенсируют потери. Реальность обгоняет заявления 🔥