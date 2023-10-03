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Крым: Бандеровское подполье обнаглело до предела

Крым: Бандеровское подполье обнаглело до предела

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Комментарии
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ВШ
Владимир Шабалин
а , если  миллиона нет ? Останется безнаказанным.
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34 мин.
Вячеслав Гришин
ДБ, перепрошитые за деньги. Люмпены, ничего не умеющие.
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23 мин.
СонЬчиК мустафина
Точно, отправлять на Украину, как мобилизуют, взвоют не по детски
Ответить
17 мин.

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