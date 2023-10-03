3 тысячи откровенных «ждунов» мечтают увидеть в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории своих «побратимов» Илья Сергеев На фото: задержание жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу Украины (Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС) Самой большой киевской радостью минувшей недели оказался «гигантский пожар на Крымском мосту».
Крым: Бандеровское подполье обнаглело до предела
Комментарии
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ВШ
Владимир Шабалин
а , если миллиона нет ? Останется безнаказанным.
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34 мин.
Вячеслав Гришин
ДБ, перепрошитые за деньги. Люмпены, ничего не умеющие.
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23 мин.
СонЬчиК мустафина
Точно, отправлять на Украину, как мобилизуют, взвоют не по детски
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17 мин.
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