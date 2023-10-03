Крым: Бандеровское подполье обнаглело до предела

3 тысячи откровенных «ждунов» мечтают увидеть в Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории своих «побратимов» Илья Сергеев На фото: задержание жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу Украины (Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС) Самой большой киевской радостью минувшей недели оказался «гигантский пожар на Крымском мосту».