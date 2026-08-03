Видео повторы матчей полуфинала Shanghai Masters 2026 Видео 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026: У Ицзэ (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Видео 1/2 финала Shanghai Masters 2026 — снукер Если не смогли посмотреть матчи по снукеру 1/2 финала Shanghai Masters 2026 в прямом эфире, смотрите его в записи Краткий видеоповтор матча Джадд Трамп vs У Ицзэ Краткий видеоповтор матча Чжао Синьтун vs Кайрен Уилсон Подробные результаты и статистику матчей 1/2 финала смотрите на странице турнира Поделиться с друзьями:Сообщение Видео 1/2 финала Шанхай Мастерс 2026 появились сначала на Снукер: новости снукера онлайн - смотреть на Снукерист.