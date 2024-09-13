Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    А терапевт случаем не оценил вероятности заразиться в каршеринговом авто и в салонах общественного транспорта?Терапевт рассказа...
  • Акимова Татьяна
    Оптимизаторша Голикова развалила всю медицину.А врачи вообще ничего не бояться.Их засудить очень сложно.Отделаются ус...Женщина в Твери у...
  • Раиса Мелькумова
    Бездарная и неприятная Караулова, неужели нет у нас толковых специалистов? Из-за нее не смотрю передачу."Это вторая Бузов...

Индия добилась увольнения 45 своих граждан из армии России

Индия добилась увольнения 45 своих граждан из армии России

Индия и Россия достигли соглашения о прекращении военной службы индийских граждан в русской армии.Во время встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина, была достигнута договорённость об увольнении граждан Индии из рядов ВС России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
В который  раз  педик Муди  свинью  подкладывает России. Нельзя  иметь никаких  дел  с нацистом.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх