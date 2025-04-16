ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

На сером фоне: власти сокращают параллельный импорт товаров в РФ

На сером фоне: власти сокращают параллельный импорт товаров в РФ

Власти сокращают поток параллельного импорта в РФ, узнали «Известия». Если раньше Минпромторг позволял бизнесу ввозить целые категории товаров — например, одежду, духи или косметику, то теперь будет разрешено импортировать лишь ограниченное число брендов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх