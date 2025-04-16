На сером фоне: власти сокращают параллельный импорт товаров в РФ

Власти сокращают поток параллельного импорта в РФ, узнали «Известия». Если раньше Минпромторг позволял бизнесу ввозить целые категории товаров — например, одежду, духи или косметику, то теперь будет разрешено импортировать лишь ограниченное число брендов.