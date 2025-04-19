Тайна «Врат богов» в Перу: Ученые спорят из-за дверного проема в скалистой горе

Ученые пытаются разобраться, откуда взялся дверной проем в скалистой горе в Перу.Портал в иные миры или древний ритуальный комплекс? Ученые спорят из-за дверного проема в скалистой горе и пытаются разгадать Тайну «Врат богов» в Перу.
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