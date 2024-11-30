Рябков заявил, что Москва обладает средствами для вразумления Запада

Москва обладает необходимыми военно-техническими средствами для вразумления Запада.«У нас есть масштабные средства противодействия для вразумления наших противников, коль скоро они не понимают никаких других аргументов», - отметил дипломат.
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