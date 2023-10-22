Молдавские фермеры призвали ввести режим ЧП из-за проблем с закрытием кредитов

Молдавские аграрии просят ввести режим чрезвычайного положения в области сельского хозяйства на фоне проблем с погашением кредитов, объяснил исполнительный директор Национальной федерации фермеров Василий Мирзенко.
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